Міністерство охорони здоровʼя всьоме оновило протокол лікування коронавірусу. Ось що змінилось

Міністерство охорони здоровʼя всьоме з початку пандемії затвердило зміни до протоколу лікування коронавірусу. Про це під час брифінгу розповіла перша заступниця міністра охорони здоровʼя Ірина Садовʼяк.

Зокрема, додали тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19, а також змінили дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким перебігом хвороби. Зараз рекомендована доза 8 мг/кг одноразово — замість дворазового введення по 400 мг. Зміни внесли на підставі дослідження та рекомендацій Міністерства охорони здоровʼя, а також Національних служб здоровʼя США та Великої Британії.