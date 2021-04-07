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Степанов попросив виділити ще 6,5 мільярда гривень на вакцинацію від коронавірусу

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Степанов попросив виділити ще 6,5 мільярда гривень на вакцинацію від коронавірусу

УНІАН

Міністерство охорони здоровʼя просить виділити ще 6,5 млрд грн на вакцинацію в Держбюджеті-2021.

Про це на засіданні уряду заявив глава МОЗ Максим Степанов.

«Коли формувався бюджет на 2021 рік, ми пропонували цифру 15,1 млрд грн, отримали 4 млрд грн. І чітко визначили: за необхідності відразу ж будуть знайдені відповідні кошти і перераховані на потребу у додаткових дозах вакцин. На сьогодні ця необхідність орієнтовно становить 6,5 млрд грн», — сказав він.

Крім того, Степанов розповів про Національний план вакцинації. Він передбачає «розширення і підвищення статусу Дорожньої карти вакцинації», яку раніше розробив МОЗ. Документ має дозволити прискорити процес вакцинації проти коронавірусу.

  • Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт про закупівлю 10 мільйонів доз вакцин від коронавірусу компанії Pfizer.
  • Перед цим Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки про Національний план вакцинації від коронавірусу. За сім днів РНБО і уряд повинні його затвердити з урахуванням міжнародного досвіду. Зокрема, треба встановити мінімальну необхідну щомісячну кількість щеплень, визначити джерела і терміни поставки вакцин, а також відповідальних за реалізацію плану. Кінцева мета плану — охопити щепленнями більшість дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року.