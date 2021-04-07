Степанов попросил выделить еще 6,5 миллиарда гривен на вакцинацию от коронавируса

Министерство здравоохранения просит выделить еще 6,5 млрд грн на вакцинацию в Госбюджете-2021.

Об этом на заседании правительства заявил глава Минздрава Максим Степанов.

«Когда формировался бюджет на 2021 год, мы предлагали цифру 15,1 млрд грн, получили 4 млрд грн. И четко определили: при необходимости сразу же будут найдены соответствующие средства и перечислены на потребности дополнительных доз вакцин. На сегодня эта необходимость ориентировочно составляет 6,5 млрд грн», — сказал он.

Кроме того, Степанов рассказал о Национальном плане вакцинации. Он предусматривает «расширение и повышение статуса Дорожной карты вакцинации», которую ранее разработал Минздрав. Документ должен позволить ускорить процесс вакцинации против коронавируса.