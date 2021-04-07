Степанов попросил выделить еще 6,5 миллиарда гривен на вакцинацию от коронавируса

Министерство здравоохранения просит выделить еще 6,5 млрд грн на вакцинацию в Госбюджете-2021.
Об этом на заседании правительства заявил глава Минздрава Максим Степанов.
«Когда формировался бюджет на 2021 год, мы предлагали цифру 15,1 млрд грн, получили 4 млрд грн. И четко определили: при необходимости сразу же будут найдены соответствующие средства и перечислены на потребности дополнительных доз вакцин. На сегодня эта необходимость ориентировочно составляет 6,5 млрд грн», — сказал он.
Кроме того, Степанов рассказал о Национальном плане вакцинации. Он предусматривает «расширение и повышение статуса Дорожной карты вакцинации», которую ранее разработал Минздрав. Документ должен позволить ускорить процесс вакцинации против коронавируса.
- Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила контракт о закупке 10 миллионов доз вакцин от коронавируса компании Pfizer.
- Перед этим Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности о Национальном плане вакцинации от коронавируса. За семь дней СНБО и правительство должны его утвердить с учетом международного опыта. В частности, надо установить минимальное необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки вакцин, а также ответственных за реализацию плана. Конечная цель плана — охватить прививками большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.