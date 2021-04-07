Глава Минздрава прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года. Но есть условие

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что Украина преодолеет пандемию коронавируса в конце 2021 года. Но нужно убедить 70% взрослого населения сделать прививки.
Об этом он заявил во время заседания правительства, его цитаты приводит Интерфакс-Украина.
«Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что до конца 2021 года нам удастся полностью победить коронавирус», — подчеркнул министр.
Он также опирается на разработанный Национальный план вакцинации, в проекте которого предлагается определить минимальное количество прививок для охвата 70% взрослого населения. По его словам, эта цифра должна составлять около 6 миллионов вакцинаций в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.
Также Степанов уточнил по количеству доз вакцины для Украины. «У нас уже есть контракты на поставку 24 млн доз вакцин, в частности 10 млн доз вакцины Novavax, поставки которой начнутся в июле, 2 млн доз вакцины CoviShield (500 тысяч уже почти использовано) ждем в апреле-мае, 2 млн доз вакцины Sinovac ( 215 тыс. доз уже в Украине), 10 млн доз вакцины Pfizer, которые будут поставлены в течение 2021 года. С учетом поступления вакцин от глобальной инициативы COVAX (8 млн доз) у нас есть 32 млн доз вакцин», — уточнил министр.
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности о Национальном плане вакцинации от коронавируса. За семь дней СНБО и правительство должны его утвердить с учетом международного опыта. В частности, установить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки вакцин, а также ответственных за реализацию плана. Конечная цель — охватить прививками большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.
- Украина договорилась о поставках 22 млн доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 млн доз).
- 6 апреля Зеленский также сообщил о заключении контракта о закупке 10 миллионов доз вакцин от Pfizer.