Глава Минздрава прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года. Но есть условие

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что Украина преодолеет пандемию коронавируса в конце 2021 года. Но нужно убедить 70% взрослого населения сделать прививки.

Об этом он заявил во время заседания правительства, его цитаты приводит Интерфакс-Украина.

«Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что до конца 2021 года нам удастся полностью победить коронавирус», — подчеркнул министр.

Он также опирается на разработанный Национальный план вакцинации, в проекте которого предлагается определить минимальное количество прививок для охвата 70% взрослого населения. По его словам, эта цифра должна составлять около 6 миллионов вакцинаций в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.