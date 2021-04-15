В Украине за сутки зарегистрировали более 16 тысяч новых случаев коронавируса. Лидирует Киев

«За прошедшие сутки госпитализированы 4 229 человек, летальных случаев — 433, выздоровели — 11 148 человек, осуществлено тестирований за сутки — 119 615 (в том числе методом ПЦР — 51 344, методом ИФА — 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS- CoV-2 — 48 254)», — рассказал он.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В Украине за прошлые сутки (14 апреля) выявили 16 427 новых случаев коронавируса . В частности, заболели 628 детей и 383 медработника.

По данным Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 625), Харьковской (1 168), Хмельницкой (1 088), Запорожской (1 015) и Днепропетровской (1 005) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 903 765 человек, выздоровели — 1 453 766 человек, летальных случаев — 38 658, проведено 8 822 097 ПЦР-тестирований.

Кроме этого, министр сообщил, что за прошлые сутки против COVID-19 привили 15 744 человека. С начала прививочной кампании — 419 297 человек, из них получили 1 дозу — 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).