В Украине за сутки зарегистрировали 14 553 новых случая коронавируса. Больше всего — в Киеве и Харьковской области

«За прошедшие сутки госпитализированы 5 063 человека, летальных случаев — 467, выздоровели — 12 384 человека, осуществлено тестирований за сутки — 134 342 (в том числе методом ПЦР — 54 353, методом ИФА — 22 539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS- CoV-2 — 57 450)», — рассказал он.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В Украине за прошлые сутки (13 апреля) зарегистрировали 14 553 новых случая коронавируса . В частности, заболели 612 детей и 426 медработников.

По данным Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 887 338 человек, выписаны — 1 442 618, летальных случаев — 38 225, проведено 8 770 753 ПЦР-тестирования.

Кроме этого, глава Минздрава сообщил, что за сутки 13 апреля от COVID-19 были вакцинированы 15 152 человека, а с начала прививочной кампании — 403 553 украинца.