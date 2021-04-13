В Украине за сутки выявили 11 680 новых случаев коронавируса. Больше всего — в Киеве

«За прошедшие сутки госпитализированы 2 334 человека; летальных случаев — 457; выздоровели — 14 019 человек; осуществлено тестирований за сутки — 83 975 (в том числе методом ПЦР — 38 684, методом ИФА — 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26 007)», — рассказал он.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В Украине за прошлые сутки (12 апреля) зарегистрировали 11 680 новых случаев коронавируса . В частности, заболели 501 ребенок и 366 медработников.

По данным Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 872 785 человек, выздоровели — 1 430 234, летальных случаев — 37 758, проведено 8 716 400 ПЦР-тестирований.

Кроме этого, министр сообщил, что за сутки против COVID-19 были привиты 10 135 человек, а с начала прививочной кампании — 388 401 человек. Из них получили одну дозу 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек.