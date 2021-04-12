В Украине за сутки выявили 7 856 новых случаев коронавируса. Второй день подряд лидирует Днепропетровская область

«За прошедшие сутки госпитализированы 2 770 человек; летальных случаев — 287; выздоровели — 5 355 человек; осуществлено тестирований за сутки — 40 109 (в том числе методом ПЦР — 20 831, методом ИФА — 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 13 145)», — рассказал он.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В Украине за прошлые сутки (11 апреля) зарегистрировали 7 856 новых случаев коронавируса . В частности, заболели 355 детей и 119 медработников.

По данным Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболело 1 861 105 человек, выздоровели — 1 416 215, летальных случаев — 37 301; проведено 8 677 716 ПЦР-тестирований.

Кроме этого, министр сообщил, что за прошлые сутки в Украине вакцинировали 1 216 человек против COVID-19, а с начала прививочной кампании — уже 378 266 человек.