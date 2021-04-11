В Украине за сутки выявили 12 112 новых случаев коронавируса, больше всего — в Харьковской и Днепропетровской областях

«За прошедшие сутки госпитализированы 4 694 человека; летальных случаев — 235; выздоровели — 5 034 человека; осуществлено тестирований за сутки — 72 551 (в том числе методом ПЦР — 34 461, методом ИФА — 8 379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29 711)», — рассказал он.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В Украине за прошлые сутки (10 апреля) зарегистрировали 12 112 новых случаев коронавируса , в частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.

Также министр отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

По данным Степанова, за все время пандемии в Украине заболели 1 853 249 человек; выздоровели — 1 410 860; летальных исходов — 37 014; проведено 8 656 885 ПЦР-тестирований.

Кроме этого, глава Минздрава заявил, что за сутки против COVID-19 вакцинировали 4 048 человек. С начала кампании по вакцинации привиты 377 050 украинцев.