В Украине за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Умерли от болезни за последние сутки 398 человек, а почти 11 тысяч — выздоровели. В больницы с коронавирусом попали 4,7 тысячи человек.

Об этом в своем Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине за минувшие сутки 9 апреля зафиксировали 17 463 новых случаея заражения коронавирусом . Среди них 684 ребенка и 394 медика.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383) и Харьковской (1 343) областях.

В то же время вакцину от коронавируса за сутки получили 19 858 человек. Больше всего вакцинировались в Днепропетровской и Киевской областях. В целом первую дозу вакцины в Украине уже получили 373 тысячи человек.