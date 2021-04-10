В Украине за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за минувшие сутки 9 апреля зафиксировали 17 463 новых случаея заражения коронавирусом. Среди них 684 ребенка и 394 медика.
Об этом в своем Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.
Умерли от болезни за последние сутки 398 человек, а почти 11 тысяч — выздоровели. В больницы с коронавирусом попали 4,7 тысячи человек.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383) и Харьковской (1 343) областях.
В то же время вакцину от коронавируса за сутки получили 19 858 человек. Больше всего вакцинировались в Днепропетровской и Киевской областях. В целом первую дозу вакцины в Украине уже получили 373 тысячи человек.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения в седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- В Украине тем временем увеличивается суточный прирост новых больных. Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие.