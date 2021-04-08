В Украине за сутки почти 19 500 новых больных ковидом, 766 из них — дети

В Украине за сутки 7 апреля выявили 19 419 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1 886), а также в Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.
За минувшие сутки госпитализировали 5 092 человек, выздоровели 10 032 человека, умерли 464.
Всего с начала пандемии по состоянию на 8 апреля выявили 1 803 998 случаев коронавируса, выздоровели 1 383 883 человека, умерли 35 962.
Что касается вакцинации, то за сутки 7 апреля прививки сделали 14 313 людям (с начала вакцинации — 334 578).
Перед этим Степанов прогнозировал полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения вакцинироваться. По его словам, за месяц надо делать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Чтобы это реализовать, он попросил у правительства еще 6,5 миллиарда гривен.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341.
- С 9 апреля в «красной» зоне Киев и 12 областей: Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Одесская, Николаевская и Запорожская.
- С 5 апреля и предварительно до 16 апреля (могут продлить) в Киеве действуют новые правила усиленного карантина. В этот период общественным транспортом (в том числе метро) воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. Кроме того, закрылись школы и детские сады. Власти Киева рекомендовали руководителям учреждений и предприятий перевести сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуск.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти 2 миллиона доз). Также были заключены контракты на 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.