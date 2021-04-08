В Украине за сутки почти 19 500 новых больных ковидом, 766 из них — дети

В Украине за сутки 7 апреля выявили 19 419 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1 886), а также в Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) областях.

За минувшие сутки госпитализировали 5 092 человек, выздоровели 10 032 человека, умерли 464.