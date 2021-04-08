В Україні за добу майже 19 500 нових хворих на ковід, 766 з них — діти

В Україні за добу 7 квітня виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1 886), а також у Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

Також за минулу добу шпиталізували 5 092 людей, одужали 10 032 людини, померли 464.