Ще дві області України потрапили до «червоної» зони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести до «червоної» карантинної зони Запорізьку та Хмельницьку області.

Про це у своєму Telegram написав міністр Кабміну Олег Немчінов.

Відповідні обмеження запрацюють з 9 квітня. Таким чином у «червоній» зоні опинилися вже Київ та 12 областей — Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська та Запорізька.

Водночас у «жовтій» зоні перебуває лише одна область — Херсонська. Всі інші опинилися у «помаранчевій».