Ще дві області України потрапили до «червоної» зони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести до «червоної» карантинної зони Запорізьку та Хмельницьку області.
Про це у своєму Telegram написав міністр Кабміну Олег Немчінов.
Відповідні обмеження запрацюють з 9 квітня. Таким чином у «червоній» зоні опинилися вже Київ та 12 областей — Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська та Запорізька.
Водночас у «жовтій» зоні перебуває лише одна область — Херсонська. Всі інші опинилися у «помаранчевій».
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. У «червоній» зоні зараз Київ і 10 областей — у регіонах діє локдаун.
- З 5 квітня і попередньо до 16 квітня в Києві діють нові правила посиленого карантину. На цей час громадським транспортом (зокрема й метро) скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. Крім того, закрилися школи та дитячі садки. Влада Києва рекомендувала керівникам установ і підприємств перевести співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки.
- Глава МОЗ Степанов 6 квітня заявив, що питання введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.