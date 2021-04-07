Еще две области Украины попали в «красную» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отнести к «красной» карантинной зоне Запорожскую и Хмельницкую области.
Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.
Соответствующие ограничения заработают с 9 апреля. Таким образом в «красной» зоне оказались уже Киев и 12 областей — Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Одесская, Николаевская и Запорожская.
В то же время в «желтой» зоне находится только одна область — Херсонская. Все остальные оказались в «оранжевой».
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. В «красной» зоне сейчас Киев и 10 областей — в регионах действует локдаун.
- С 5 апреля и предварительно до 16 апреля в Киеве действуют новые правила усиленного карантина. В настоящее время общественным транспортом (в том числе метро) воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. Кроме того, закрылись школы и детские сады. Власти Киева рекомендовали руководителям учреждений и предприятий перевести сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска.
- Глава Минздрава Максим Степанов 6 апреля заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.