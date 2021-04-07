Еще две области Украины попали в «красную» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отнести к «красной» карантинной зоне Запорожскую и Хмельницкую области.

Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.

Соответствующие ограничения заработают с 9 апреля. Таким образом в «красной» зоне оказались уже Киев и 12 областей — Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Одесская, Николаевская и Запорожская.

В то же время в «желтой» зоне находится только одна область — Херсонская. Все остальные оказались в «оранжевой».