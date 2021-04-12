В Україні за добу виявили 7 856 нових випадків коронавірусу. Другий день поспіль лідирує Дніпропетровська область

«За минулу добу госпіталізовано 2 770 осіб; летальних випадків — 287; одужало — 5 355 осіб; здійснено тестувань за добу — 40 109 (зокрема, методом ПЛР — 20 831, методом ІФА — 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 13 145)», — розповів він.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

В Україні за минулу добу (11 квітня) зареєстрували 7 856 нових випадків коронавірусу . Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.

За даними Степанова, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіло 1 861 105 осіб, одужало — 1 416 215, летальних випадків — 37 301; проведено 8 677 716 ПЛР-тестувань.

Окрім цього, міністр повідомив, що за минулу добу в Україні вакцинували 1 216 людей проти COVID-19, а від початку вакцинальної кампанії — вже 378 266 людей.