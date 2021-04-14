В Україні за добу зареєстрували 14 553 нових випадки коронавірусу. Найбільше — у Києві та Харківській області

«За минулу добу госпіталізовано 5 063 особи, летальних випадків — 467, одужало — 12 384 особи, здійснено тестувань за добу — 134 342 (зокрема, методом ПЛР — 54 353, методом ІФА — 22 539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 57 450)», — розповів він.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

В Україні за минулу добу (13 квітня) зареєстрували 14 553 нових випадки коронавірусу . Зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.

За даними Степанова, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків виявлена у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіли 1 887 338 осіб, одужало — 1 442 618, летальних випадків — 38 225, проведено 8 770 753 ПЛР-тестувань.

Окрім цього, глава МОЗ повідомив, що за добу 13 квітня від COVID-19 були вакциновані 15 152 людини, а з початку вакцинальної кампанії — 403 553 українці.