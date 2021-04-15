В Україні за добу зареєстрували понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу. Лідирує Київ

«За минулу добу госпіталізовано 4 229 осіб, летальних випадків — 433, одужало — 11 148 осіб, здійснено тестувань за добу — 119 615 (зокрема, методом ПЛР — 51 344, методом ІФА — 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 48 254)», — розповів він.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

В Україні за минулу добу (14 квітня) виявили 16 427 нових випадків коронавірусу . Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

За даними Степанова, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіло 1 903 765 осіб, одужало — 1 453 766 осіб, летальних випадків — 38 658, проведено 8 822 097 ПЛР-тестувань.

Окрім цього, міністр повідомив, що за минулу добу проти COVID-19 щеплені 15 744 людини. Від початку вакцинальної кампанії — 419 297 людей, з них отримали 1 дозу — 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).