До України прибула вакцина від коронавірусу Pfizer — 117 тисяч доз у рамках COVAX

У пʼятницю, 16 квітня, у міжнародному аеропорту «Київ» імені Сікорського приземлився літак, який доставив 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Ця вакцина на 91% ефективна проти коронавірусу та на 100% — проти його «південноафриканського» штаму.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко у Facebook.

Щеплення вакциною Comirnaty (торговельна назва вакцини Pfizer) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня — по всій Україні. Нею в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім — працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.