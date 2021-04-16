В Украину прибыла вакцина от коронавируса Pfizer — 117 тысяч доз в рамках COVAX

В пятницу, 16 апреля, в международном аэропорту «Киев» имени Сикорского приземлился самолет, который доставил 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Эта вакцина на 91% эффективна против коронавируса и на 100% — против его «южноафриканского» штамма.

Об этом сообщает главный санврач Виктор Ляшко в Facebook.

Прививки вакциной Comirnaty (торговое название вакцины Pfizer) начнется уже 18 апреля в Киевской области. С 19 апреля — по всей Украине. Ею в первую очередь прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом — работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.