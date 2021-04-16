В Украину прибыла вакцина от коронавируса Pfizer — 117 тысяч доз в рамках COVAX

В пятницу, 16 апреля, в международном аэропорту «Киев» имени Сикорского приземлился самолет, который доставил 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Эта вакцина на 91% эффективна против коронавируса и на 100% — против его «южноафриканского» штамма.
Об этом сообщает главный санврач Виктор Ляшко в Facebook.
Прививки вакциной Comirnaty (торговое название вакцины Pfizer) начнется уже 18 апреля в Киевской области. С 19 апреля — по всей Украине. Ею в первую очередь прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом — работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.
117 тысяч доз препарата разделят на две части, чтобы потом им сделать вторую прививку (вакцина от Pfizer требует введения двух доз). В каждую область отправят 1 170 доз. Эта вакцина должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60°C до -80°C.
Напомним, что в конце марта Украина получила подтверждение, что получит до конца июня дополнительный почти миллион доз вакцины Pfizer — это в дополнение к этим 117 тысячам доз.
- В Украине 1 марта начал работать сайт для записи на вакцинацию. Это можно сделать и через приложение «Дія», и у своего врача. По состоянию на 16 апреля в Украине одну дозу вакцины получили 432 815 человек, две (то есть завершили вакцинацию) — 5. Сейчас прививки делают двумя препаратами — AstraZeneca (Covishield) и китайским CoronaVac.
- Напомним, что Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.