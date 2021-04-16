Степанов признал, что массовую вакцинацию не проводят из-за нехватки вакцин. Но он предлагает выход

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что массовую вакцинацию против коронавируса в Украине не проводят из-за проблем с поставками вакцин. Глава ведомства также назвал причину этих задержек.
Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«У нас есть проблема с поставками вакцины. 3,9 миллиона доз вакцины, согласно контракту без учета COVAX, должны были поставить нам уже до конца апреля. Но на сегодня, к сожалению, у нас только 700 тысяч этих доз. Причина в том, что страны, на территориях которых расположено соответствующее производство, не дают разрешение на экспорт этих вакцин», — рассказал Степанов.
Он отметил, что деньги за все эти дозы вакцин выплачены в полном объеме, а медицинская инфраструктура подготовлена к проведению прививок.
Степанов обещает, что как только вакцины поступят в Украину, сразу количество вакцинаций будет «увеличено в разы».
Для того чтобы в будущем избежать проблем с поставками вакцин, министр предлагает начать в Украине собственное производство, но на это нужно несколько лет.
«Очень легко сравнивать со США, на территории которых находится два крупнейших производителя вакцин и сейчас уже третий присоединился, которые просто не экспортируют эти вакцины. Поэтому я и настаиваю на том, что давайте сделаем собственное производство. [...] Если мы начнем сейчас, через три года у нас будут вакцины. [...] Если бы начали пять лет назад, сейчас бы не было таких проблем», — сказал министр.
- Напомним, что Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз от этой же компании), 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз), а 16 апреля — 117 тысяч доз вакцины от Pfizer в рамках COVAX. Также заключили контракты на 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.
- В Украине 1 марта начал работать сайт для записи на вакцинацию. Это можно сделать и через приложение «Дія», и у своего врача. По состоянию на 16 апреля в Украине одну дозу вакцины получили 432 815 человек, две (то есть завершили вакцинацию) — 5. Сейчас прививки делают двумя препаратами — AstraZeneca (Covishield) и китайским CoronaVac.