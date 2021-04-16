Степанов признал, что массовую вакцинацию не проводят из-за нехватки вакцин. Но он предлагает выход

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что массовую вакцинацию против коронавируса в Украине не проводят из-за проблем с поставками вакцин. Глава ведомства также назвал причину этих задержек.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«У нас есть проблема с поставками вакцины. 3,9 миллиона доз вакцины, согласно контракту без учета COVAX, должны были поставить нам уже до конца апреля. Но на сегодня, к сожалению, у нас только 700 тысяч этих доз. Причина в том, что страны, на территориях которых расположено соответствующее производство, не дают разрешение на экспорт этих вакцин», — рассказал Степанов.

Он отметил, что деньги за все эти дозы вакцин выплачены в полном объеме, а медицинская инфраструктура подготовлена к проведению прививок.

Степанов обещает, что как только вакцины поступят в Украину, сразу количество вакцинаций будет «увеличено в разы».