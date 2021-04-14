НАН Украины: Пик заражаемости COVID-19 пройден, ожидается снижение количества смертей

В Украине пройден пик суточного прироста больных коронавирусом. Показатель суточной смертности начнет снижаться со следующей недели.
Об этом говорится в обзоре эпидемситуации за 7—13 апреля от Национальной академии наук (НАН).
«За неделю [...] в Украине был пройден пик количества новых выявлений в день. Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение. По летальным исходам пиковый период еще не прошли, начало снижения [...] можно ожидать на следующей неделе», — сказано в обзоре.
По данным НАН, Украина сейчас проходит пиковый период по количеству госпитализированных. Количество пациентов, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, выросло на 9%, а число больных в отделениях интенсивной терапии — на 5%. Снижение количества госпитализаций ожидается примерно через две недели.
НАН также отмечает снижение количества позитивных ПЦР-тестов (с 33,3 до 32,4%), что указывает на положительную динамику.
- В Украине третья волна пандемии, которая характеризуется распространением более опасных штаммов. Минздрав ожидал пик пандемии в конце апреля. Сейчас средний суточный прирост новых больных — 14 тысяч, а смертей — в пределах 400. Страна до 30 апреля живет в условиях адаптивного карантина.
- В «красной» карантинной зоне 12 областей и Киев. Столица продлила локдаун до 30 апреля.