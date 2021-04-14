НАН Украины: Пик заражаемости COVID-19 пройден, ожидается снижение количества смертей

В Украине пройден пик суточного прироста больных коронавирусом. Показатель суточной смертности начнет снижаться со следующей недели.

Об этом говорится в обзоре эпидемситуации за 7—13 апреля от Национальной академии наук (НАН).

«За неделю [...] в Украине был пройден пик количества новых выявлений в день. Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение. По летальным исходам пиковый период еще не прошли, начало снижения [...] можно ожидать на следующей неделе», — сказано в обзоре.

НАН Украины

По данным НАН, Украина сейчас проходит пиковый период по количеству госпитализированных. Количество пациентов, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, выросло на 9%, а число больных в отделениях интенсивной терапии — на 5%. Снижение количества госпитализаций ожидается примерно через две недели.

НАН также отмечает снижение количества позитивных ПЦР-тестов (с 33,3 до 32,4%), что указывает на положительную динамику.