В Киеве продлили карантин на две недели — до 30 апреля

Решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве локдаун продлен до 30 апреля.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Виталий Кличко.
Все ограничения, введенные ранее, продолжат действовать. Учреждения культуры, как и ранее, будут закрыты (кинотеатры, театры, музеи, концертные залы). Заведения общественного питания продолжат работать на доставку и навынос. Не будут работать и продуктовые ярмарки.
Школы и детские сады остаются закрытыми, а общественный транспорт продолжит работать по специальным пропускам (перевозят только работников предприятий критической инфраструктуры, медиков и др.)
Работодателям рекомендуют организовать дистанционную работу для сотрудников или предоставить им отпуска.
По словам Кличко, ситуация с приростом количества больных коронавирусом в столице существенно не улучшается. Именно поэтому было принято такое решение.
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- Средний суточный прирост больных — 14 тысяч. Киев, в основном, в лидерах.