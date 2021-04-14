В Киеве продлили карантин на две недели — до 30 апреля

Решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве локдаун продлен до 30 апреля.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Виталий Кличко.

Все ограничения, введенные ранее, продолжат действовать. Учреждения культуры, как и ранее, будут закрыты (кинотеатры, театры, музеи, концертные залы). Заведения общественного питания продолжат работать на доставку и навынос. Не будут работать и продуктовые ярмарки.

Школы и детские сады остаются закрытыми, а общественный транспорт продолжит работать по специальным пропускам (перевозят только работников предприятий критической инфраструктуры, медиков и др.)

Работодателям рекомендуют организовать дистанционную работу для сотрудников или предоставить им отпуска.

По словам Кличко, ситуация с приростом количества больных коронавирусом в столице существенно не улучшается. Именно поэтому было принято такое решение.