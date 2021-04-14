У Києві продовжили карантин на два тижні — до 30 квітня

Рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій в Києві локдаун продовжено до 30 квітня.
Про це під час брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко.
Усі обмеження, введені раніше, продовжать діяти. Заклади культури, як і раніше, будуть закриті (кінотеатри, театри, музеї, концертні зали). Заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку і навинос. Не працюватимуть і продуктові ярмарки.
Школи і дитячі садки залишаються закритими, а громадський транспорт продовжить працювати за спеціальними перепустками (перевозять тільки працівників підприємств критичної інфраструктури, медиків тощо).
Роботодавцям рекомендують організувати дистанційну роботу для працівників або надати їм відпустки.
За словами Кличка, ситуація з приростом хворих на коронавірус у столиці істотно не поліпшується. Саме тому ухвалили таке рішення.
- В Україні з 24 лютого до 30 квітня діє адаптивний карантин. МОЗ заявив, що в Україні третя хвиля пандемії, яка характеризується поширенням більш небезпечних штамів. Пік пандемії очікується в кінці квітня.
- Середній добовий приріст хворих — 14 тисяч. Київ, переважно, в лідерах.