НАН України: Пік захворюваності на COVID-19 пройдено, очікується зниження кількості смертей

В Україні пройдено пік добового приросту хворих на коронавірус. Показник добової смертності почне знижуватися з наступного тижня.

Про це йдеться в огляді епідемситуації за 7—13 квітня від Національної академії наук (НАН).

«За тиждень [...] в Україні було пройдено пік кількості нових виявлень за день. Хоча дані офіційної статистики можуть бути незначно спотворені через нерегулярність внесення застарілих випадків, але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження. За летальними випадками піковий період ще не подолано, початок зниження [...] можна очікувати наступного тижня», — йдеться в огляді.

НАН України

За даними НАН, Україна зараз проходить піковий період за кількістю госпіталізованих. Кількість пацієнтів, які перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів, зросла на 9%, а кількість хворих у відділеннях інтенсивної терапії — на 5%. Зниження кількості госпіталізацій очікується приблизно через два тижні.

НАН також зазначає зниження кількості позитивних ПЛР-тестів (з 33,3 до 32,4%), що вказує на позитивну динаміку.