Полтавська область потрапила в «червону» зону карантину

В області за минулу добу 12 квітня виявили 794 нові випадки коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров’я, завантаженість ліжок з киснем у регіоні становить 51,5%. Крім того, в області фіксують 80—82 госпіталізації на 100 тисяч населення, коли МОЗ вважає нормою менш ніж 60 госпіталізацій на 100 тисяч.

У «червоному» регіоні діють такі ж обмеження, які були під час січневого локдауну: заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, шкіл (окрім дитсадків і початкових класів). Також закритими будуть продовольчі ринки, магазини, спортзали, басейни. Працюватимуть банки, АЗС, ветеринарні клініки та магазини, аптеки, продовольчі магазини.

В «Укрзалізниці» повідомили, що за тиждень опрацюють формат обмежень в Полтавській області. Але до того часу потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін — не скасовують висадку-посадку пасажирів та продаж квитків.