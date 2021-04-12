Мер Києва Кличко заявив, що долю карантину вирішать 14 квітня

У середу, 14 квітня, відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві — продовжувати його чи послаблювати. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на брифінгу.
За його словами, обмеження «червоної» зони діють до 16 квітня, але місцева влада буде виходити виключно з епідемічної ситуації в місті.
Кличко зазначив, що в лікарнях закінчується кисень, а додаткові ліжка уже ставлять у коридорах. При цьому люди не дотримуються карантину, ходять без масок, натовпами, влаштовують вечірки та їздять в інші міста — «відбувається постійна міграція людей, отже, і постійна міграція вірусу».
Перед цим Кличко спростував інформацію, що карантин у столиці вже продовжили до 10 травня — рішення ще не ухвалили.
Зазначимо, що минулого тижня він звернувся до уряду з проханням ввести загальнонаціональний локдаун, але йому відповіли, що це недоцільно.
- У Києві з 5 і до 16 квітня діють нові правила посиленого карантину. У цей період громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. У КМДА 5 квітня повідомили, що роздали вже майже всі спецперепустки, хоча всього їх надрукували 500 тисяч.