Мер Києва Кличко заявив, що долю карантину вирішать 14 квітня

За його словами, обмеження «червоної» зони діють до 16 квітня, але місцева влада буде виходити виключно з епідемічної ситуації в місті.

У середу, 14 квітня, відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві — продовжувати його чи послаблювати. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на брифінгу.

Кличко зазначив, що в лікарнях закінчується кисень, а додаткові ліжка уже ставлять у коридорах. При цьому люди не дотримуються карантину, ходять без масок, натовпами, влаштовують вечірки та їздять в інші міста — «відбувається постійна міграція людей, отже, і постійна міграція вірусу».

Перед цим Кличко спростував інформацію, що карантин у столиці вже продовжили до 10 травня — рішення ще не ухвалили.

Зазначимо, що минулого тижня він звернувся до уряду з проханням ввести загальнонаціональний локдаун, але йому відповіли, що це недоцільно.