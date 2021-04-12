Мэр Киева Кличко заявил, что судьбу карантина решат 14 апреля

По его словам, ограничения «красной» зоны действуют до 16 апреля, но местные власти будут исходить исключительно из эпидемической ситуации в городе.

В среду, 14 апреля, состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где примут решение о дальнейших шагах по карантину в Киеве — продолжать его или ослаблять. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на брифинге.

Кличко отметил, что в больницах заканчивается кислород, а дополнительные койки уже ставят в коридорах. При этом люди не соблюдают карантина, ходят без масок, толпами, устраивают вечеринки и ездят в другие города — «происходит постоянная миграция людей, значит, и постоянная миграция вируса».

Перед этим Кличко опроверг информацию, что карантин в столице уже продлили до 10 мая — решение еще не принято.

Отметим, что на прошлой неделе он обратился к правительству с просьбой ввести общенациональный локдаун, но ему ответили, что это нецелесообразно.