Мэр Киева Кличко заявил, что судьбу карантина решат 14 апреля

В среду, 14 апреля, состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где примут решение о дальнейших шагах по карантину в Киеве — продолжать его или ослаблять. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на брифинге.
По его словам, ограничения «красной» зоны действуют до 16 апреля, но местные власти будут исходить исключительно из эпидемической ситуации в городе.
Кличко отметил, что в больницах заканчивается кислород, а дополнительные койки уже ставят в коридорах. При этом люди не соблюдают карантина, ходят без масок, толпами, устраивают вечеринки и ездят в другие города — «происходит постоянная миграция людей, значит, и постоянная миграция вируса».
Перед этим Кличко опроверг информацию, что карантин в столице уже продлили до 10 мая — решение еще не принято.
Отметим, что на прошлой неделе он обратился к правительству с просьбой ввести общенациональный локдаун, но ему ответили, что это нецелесообразно.
- В Киеве с 5 и до 16 апреля действуют новые правила усиленного карантина. В этот период общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. В КГГА 5 апреля сообщили, что раздали уже почти все спецпропуска, хотя всего их напечатали 500 тысяч.