«Решение еще не принято»: Кличко прокомментировал информацию о продлении локдауна до 10 мая

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию, что карантин в столице продлили до 10 мая.

Об этом он рассказал в эфире канала «Украина 24».

В то же время Кличко подчеркнул, что карантин могут продлить. Все зависит от динамики распространения болезни.

«Решение о продлении карантина принимает не киевский городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. Таких заседаний у нас пока не было, и эта информация распространяется из неизвестных источников. Но одно могу сказать. Действительно, мы можем продлить эти карантинные меры, продлить карантин, но мы будем отталкиваться исключительно от показателей заболеваемости. И если у нас будет продолжаться так называемая волна заболеваний, не исключаю, что это может произойти», — пояснил он.

По словам Кличко, только на следующей неделе власти смогут увидеть, начала ли падать заболеваемость коронавирусом. Если распространение болезни действительно снизится, то жесткий карантин продлится только до 16 апреля.