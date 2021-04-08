«Рішення ще не ухвалили»: Кличко прокоментував інформацію про продовження локдауну до 10 травня

Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію, що карантин у столиці продовжили до 10 травня.

Про це він розповів в ефірі каналу «Україна 24».

Водночас Кличко підкреслив, що карантин можуть продовжити. Усе залежатиме від динаміки поширення хвороби.

«Рішення про продовження карантинних обмежень ухвалює не київський міський голова, а комісія ТЕБ і НС. Таких засідань у нас поки не було, і ця інформація поширюється з невідомих джерел. Але одне можу сказати. Справді, ми можемо продовжити ці карантинні обмеження, продовжити карантин, але ми будемо відштовхуватися виключно від показників захворюваності. І якщо у нас буде тривати так звана хвиля захворювань, я не виключаю, що це може статися», — пояснив він.

За словами Кличка, лише на наступному тижні влада зможе побачити, чи почала падати захворюваність на коронавірус. Якщо поширення хвороби справді знизиться, то жорсткий карантин триватиме лише до 16 квітня.