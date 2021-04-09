Мэр Киева Кличко просит правительство ввести общенациональный локдаун

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров ввести общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«Украина сегодня — в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеством смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3 556 человек. В Киеве умерли — 392 больных. Это за 9 дней! Такая страшная динамика расползания вируса. [...] Поэтому я обращаюсь к правительству с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил», — заявил Кличко.
Мэр Киева подчеркнул, что нужно «потерпеть», посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями, а не искать место в переполненных больницах.
По его словам, медикаментов сейчас хватает, но острая проблема со свободными кроватями и кроватями с кислородом.
Кроме этого, Кличко отметил, что больше стало в Киеве болеть и детей, они чаще попадают в больницу, чем год или полгода назад — «у нас есть дети, которые нуждаются в кислородной поддержке! Чего не было раньше».
Также в столице растет смертность от коронавируса. Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус, — 70 лет. В большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. В частности, сердечно-сосудистая, сахарный диабет, избыточный вес.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341.
- Министр Степанов прогнозировал полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения вакцинироваться. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Чтобы это реализовать, он попросил у правительства еще 6,5 миллиарда гривен.