Мэр Киева Кличко просит правительство ввести общенациональный локдаун

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров ввести общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. «Украина сегодня — в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеством смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3 556 человек. В Киеве умерли — 392 больных. Это за 9 дней! Такая страшная динамика расползания вируса. [...] Поэтому я обращаюсь к правительству с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил», — заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что нужно «потерпеть», посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями, а не искать место в переполненных больницах. По его словам, медикаментов сейчас хватает, но острая проблема со свободными кроватями и кроватями с кислородом.