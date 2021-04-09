Мер Києва Кличко просить уряд ввести загальнонаціональний локдаун

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів ввести загальнонаціональний локдаун через ситуацію із коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації. «Україна сьогодні – в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3 556 людей. У Києві померли 392 хворих. Це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу. [...] Тому я звертаюся до уряду з проханням невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням суворих правил», — заявив Кличко.

Мер Києва наголосив, що потрібно «потерпіти», посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями, а не шукати місце в переповнених лікарнях. За його словами, медикаментів зараз вистачає, але гостра проблема з вільними ліжками і ліжками з киснем.