Мер Києва Кличко просить уряд ввести загальнонаціональний локдаун

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів ввести загальнонаціональний локдаун через ситуацію із коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
«Україна сьогодні – в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3 556 людей. У Києві померли 392 хворих. Це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу. [...] Тому я звертаюся до уряду з проханням невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням суворих правил», — заявив Кличко.
Мер Києва наголосив, що потрібно «потерпіти», посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями, а не шукати місце в переповнених лікарнях.
За його словами, медикаментів зараз вистачає, але гостра проблема з вільними ліжками і ліжками з киснем.
Окрім цього, Кличко наголосив, що більше стало у Києві хворіти і дітей, вони частіше потрапляють в лікарню, ніж рік чи пів року тому — «у нас є діти, які потребують кисневої підтримки! Чого не було раніше».
Також у столиці зростає смертність від коронавірусу. Середній вік тих, чиє життя забрав вірус, — 70 років. У більшості випадків у померлих була супутня патологія. Зокрема, серцево-судинна, цукровий діабет, надлишкова вага.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341.
- Міністр Степанов прогнозував повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба робити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Аби це реалізувати, він попросив в уряду ще 6,5 мільярда гривень.