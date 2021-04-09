В Україні за добу коронавірус виявили у понад 19 500 людей. Вакцину отримали понад 18 500

В Україні за добу 8 квітня виявили 19 676 нових випадків коронавірусу. Водночас за добу вакцинували 18 569 людей (з початку кампанії — 353 147).

Загалом з початку пандемії в Україні захворіли 1 823 674 людини, з них одужали 1 395 104 особи, померла 36 381 людина.

Перед цим Степанов прогнозував повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба робити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Аби це реалізувати, він попросив в уряду ще 6,5 мільярда гривень.