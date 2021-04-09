В Україні за добу коронавірус виявили у понад 19 500 людей. Вакцину отримали понад 18 500

В Україні за добу 8 квітня виявили 19 676 нових випадків коронавірусу. Водночас за добу вакцинували 18 569 людей (з початку кампанії — 353 147).
Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.
Також за минулу добу госпіталізували 4 936 людей, померли 419, одужала 11 221 людина.
Найбільше нових хворих зареєстрували в Києві (1 864), а також у Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.
Загалом з початку пандемії в Україні захворіли 1 823 674 людини, з них одужали 1 395 104 особи, померла 36 381 людина.
Перед цим Степанов прогнозував повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба робити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Аби це реалізувати, він попросив в уряду ще 6,5 мільярда гривень.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341.
- З 9 квітня у «червоній» зоні Київ і 12 областей: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська та Запорізька.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.