В Украине за сутки коронавирус выявили у более чем 19 500 человек. Вакцину получили более 18 500

В Украине за сутки 8 апреля выявили 19 676 новых случаев коронавируса. В то же время за сутки вакцинировали 18 569 человек (с начала кампании — 353 147).
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.
Также за минувшие сутки госпитализированы 4 936 человек, умерли 419, а выздоровел 11 221 человек.
Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (1 864), а также в Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 823 674 человека, из них выздоровели 1 395 104, умерли 36 381 человек.
Перед этим Степанов прогнозировал полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения вакцинироваться. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Чтобы это реализовать, он попросил у правительства еще 6,5 миллиарда гривен.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341.
- С 9 апреля в «красной» зоне Киев и 12 областей: Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Одесская, Николаевская и Запорожская.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.