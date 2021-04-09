В Украине за сутки коронавирус выявили у более чем 19 500 человек. Вакцину получили более 18 500

В Украине за сутки 8 апреля выявили 19 676 новых случаев коронавируса. В то же время за сутки вакцинировали 18 569 человек (с начала кампании — 353 147).

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 936 человек, умерли 419, а выздоровел 11 221 человек.

Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (1 864), а также в Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.