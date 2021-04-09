Шмыгаль призвал Кличко взять на себя ответственность за противодействие коронавирусу в Киеве: Можем предложить назначить нового главу КГГА

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на просьбу мэра Киева Виталия Кличко ввести общенациональный локдаун в Украине предложил вместе обратиться к президенту о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня в большинстве регионов Украины мы имеем угрожающую ситуацию с распространением COVID-19. В большинстве, но не во всех. И от того, как каждая отдельная область или город справляются с этими угрозами, зависит как эпидемическая, так и экономическая ситуация в стране», — подчеркнул Шмыгаль.
Также глава правительства отметил, что в некоторых регионах после введения «красной» зоны и ответственной работы местных органов власти ситуация с распространением коронавируса выровнялась.
«Киев остается в «красной» зоне. Но я уверен, что в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мерами, которые предусматривает красный уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидный пик. Именно на этом должны сегодня сосредоточиться городские власти Киева», — заявил премьер.
Он также отметил, что глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко, как и другие должностные лица, несет ответственность за внедрение и контроль за ходом местного локдауна.
В то же время глава Кабмина заверил, что правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти и готово к сотрудничеству, «если его цель — не политический пиар».
«Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы противодействие распространению инфекции и защита людей были эффективными. Но если у мэра Киева, который также является главой городской администрации, другое мнение... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА», — резюмировал Шмыгаль.
- В Киеве с 5 и до 16 апреля действуют новые правила усиленного карантина. В этот период общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. В КГГА 5 апреля сообщили, что раздали уже почти все спецпропуска, хотя всего их напечатали 500 тысяч.
- Киевская власть пожаловалась полиции на то, что в интернете продают спецпропуска для проезда в общественном транспорте. В КГГА отметили, что таким образом киевлян вводят в заблуждение и дискредитируют городскую администрацию.