Шмыгаль призвал Кличко взять на себя ответственность за противодействие коронавирусу в Киеве: Можем предложить назначить нового главу КГГА

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на просьбу мэра Киева Виталия Кличко ввести общенациональный локдаун в Украине предложил вместе обратиться к президенту о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня в большинстве регионов Украины мы имеем угрожающую ситуацию с распространением COVID-19. В большинстве, но не во всех. И от того, как каждая отдельная область или город справляются с этими угрозами, зависит как эпидемическая, так и экономическая ситуация в стране», — подчеркнул Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что в некоторых регионах после введения «красной» зоны и ответственной работы местных органов власти ситуация с распространением коронавируса выровнялась.