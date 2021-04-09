Шмигаль закликав Кличка взяти на себе відповідальність за протидію коронавірусу в Києві: Можемо запропонувати призначити нового голову КМДА

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на прохання мера Києва Віталія Кличка ввести загальнонаціональний локдаун в Україні запропонував разом звернутися до президента щодо призначення нового голови Київської міської державної адміністрації.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні в більшості регіонів України ми маємо загрозливу ситуацію з розповсюдженням COVID-19. В більшості, але не в усіх. І від того, як кожна окрема область чи місто справляються з цими загрозами, залежить як епідемічна, так і економічна ситуація в країні», — наголосив Шмигаль.
Також глава уряду зазначив, що в деяких регіонах після запровадження «червоної» зони та відповідальної роботи місцевих органів влади ситуація з поширенням коронавірусу вирівнялась.
«Київ залишається в «червоній» зоні. Але я впевнений, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця також зможе швидко пройти ковідний пік. Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва», — заявив прем’єр.
Він також зауважив, що очільник Київської міської державної адміністрації, мер Києва Віталій Кличко, як і інші посадовці, несе відповідальність за впровадження та контроль за перебігом місцевого локдауну.
Водночас глава Кабміну запевнив, що уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади та готовий до співпраці, «якщо її мета — не політичний піар».
«Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до президента України з пропозицією про призначення нового очільника КМДА», — резюмував Шмигаль.
- У Києві з 5 і до 16 квітня діють нові правила посиленого карантину. У цей період громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. У КМДА 5 квітня повідомили, що роздали вже майже всі спецперепустки, хоча всього їх надрукували 500 тисяч.
- Київська влада поскаржилася поліції на те, що в інтернеті продають спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. У КМДА наголошували, що таким чином киян уводять в оману та дискредитують міську адміністрацію.