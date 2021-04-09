Шмигаль закликав Кличка взяти на себе відповідальність за протидію коронавірусу в Києві: Можемо запропонувати призначити нового голову КМДА

Також глава уряду зазначив, що в деяких регіонах після запровадження «червоної» зони та відповідальної роботи місцевих органів влади ситуація з поширенням коронавірусу вирівнялась.

«Сьогодні в більшості регіонів України ми маємо загрозливу ситуацію з розповсюдженням COVID-19. В більшості, але не в усіх. І від того, як кожна окрема область чи місто справляються з цими загрозами, залежить як епідемічна, так і економічна ситуація в країні», — наголосив Шмигаль.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на прохання мера Києва Віталія Кличка ввести загальнонаціональний локдаун в Україні запропонував разом звернутися до президента щодо призначення нового голови Київської міської державної адміністрації.

«Київ залишається в «червоній» зоні. Але я впевнений, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця також зможе швидко пройти ковідний пік. Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва», — заявив прем’єр.

Він також зауважив, що очільник Київської міської державної адміністрації, мер Києва Віталій Кличко, як і інші посадовці, несе відповідальність за впровадження та контроль за перебігом місцевого локдауну.

Водночас глава Кабміну запевнив, що уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади та готовий до співпраці, «якщо її мета — не політичний піар».

«Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до президента України з пропозицією про призначення нового очільника КМДА», — резюмував Шмигаль.