Полтавская область попала в «красную» зону карантина

В области за минувшие сутки 12 апреля выявили 794 новых случая коронавируса. Также, по данным Министерства здравоохранения, загруженность коек с кислородом в регионе составляет 51,5%. Кроме того, в области фиксируют 80—82 госпитализации на 100 тысяч населения, когда Минздрав считает нормой менее 60 госпитализаций на 100 тысяч.

В «красном» регионе действуют такие же ограничения, как во время январского усиленного карантина: запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ (кроме детских садов и начальных классов). Также закрытыми будут продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Работать будут банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, продовольственные магазины.

В «Укрзалізниця» сообщили, что за неделю обработают формат ограничений в Полтавской области. Но к тому времени поезда дальнего следования будут курсировать без изменений — не отменяют высадку-посадку пассажиров и продажу билетов.