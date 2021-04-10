Прикарпатье и Закарпатье официально покинули «красную» карантинную зону и стали «желтыми»

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Ивано-Франковская область с 10 апреля официально перешла из «красной» в «желтую» зону.

Об этом говорится в данных Минздрава.

Кроме Ивано-Франковской в «желтой» карантинной зоне также находится и Херсонская. Все остальные регионы — в «красной» или «оранжевой».

Вскоре министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение перенести в «желтую» зону и Закарпатскую область.

«По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00:00 11 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности», — сообщил он.