Прикарпатье и Закарпатье официально покинули «красную» карантинную зону и стали «желтыми»

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Ивано-Франковская область с 10 апреля официально перешла из «красной» в «желтую» зону.
Об этом говорится в данных Минздрава.
Кроме Ивано-Франковской в «желтой» карантинной зоне также находится и Херсонская. Все остальные регионы — в «красной» или «оранжевой».
Вскоре министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение перенести в «желтую» зону и Закарпатскую область.
«По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00:00 11 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности», — сообщил он.
- Прикарпатье и Закарпатье первыми попали в «красную» зону после введения в феврале адаптивного карантина. Ситуация с распространением коронавируса там была критическая, а коек в больницах не хватало. В Ивано-Франковске даже развернули временный госпиталь для зараженных коронавирусом.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения в седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- В Украине тем временем увеличивается суточный прирост новых больных. Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие.