Главный санврач Ляшко рассказал о стабилизации ситуации на западе Украины и когда Прикарпатье перейдет в «желтую» зону карантина

«Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из «красного» уровня эпидемической опасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в «желтый» уровень эпидопасности», — рассказал он.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Украина 24» .

Ивано-Франковская область, вероятно, 9 апреля перейдет из «красной» зоны карантина в «желтую».

По словам Ляшко, Закарпатская область также выйдет из «красной» зоны «через день-два».

Кроме этого, заместитель главы Минздрава отметил, что стабилизация ситуации на западе страны свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход к показателям «желтого» уровня длятся три-четыре недели.