Главный санврач Ляшко рассказал о стабилизации ситуации на западе Украины и когда Прикарпатье перейдет в «желтую» зону карантина

Ивано-Франковская область, вероятно, 9 апреля перейдет из «красной» зоны карантина в «желтую».
Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Украина 24».
«Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из «красного» уровня эпидемической опасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в «желтый» уровень эпидопасности», — рассказал он.
По словам Ляшко, Закарпатская область также выйдет из «красной» зоны «через день-два».
Кроме этого, заместитель главы Минздрава отметил, что стабилизация ситуации на западе страны свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход к показателям «желтого» уровня длятся три-четыре недели.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. В «красной» зоне сейчас Киев и 10 областей — в регионах действует локдаун.
- С 5 апреля и предварительно до 16 апреля в Киеве действуют новые правила усиленного карантина. В настоящее время общественным транспортом (в том числе метро) воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. Кроме того, закрылись школы и детские сады. Власти Киева рекомендовали руководителям учреждений и предприятий перевести сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска.
- Глава Минздрава Степанов 6 апреля заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.