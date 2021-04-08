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Главный санврач Ляшко рассказал о стабилизации ситуации на западе Украины и когда Прикарпатье перейдет в «желтую» зону карантина

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Главный санврач Ляшко рассказал о стабилизации ситуации на западе Украины и когда Прикарпатье перейдет в «желтую» зону карантина

Міністерство охорони здоров'я України

Ивано-Франковская область, вероятно, 9 апреля перейдет из «красной» зоны карантина в «желтую».

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Украина 24».

«Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из «красного» уровня эпидемической опасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в «желтый» уровень эпидопасности», — рассказал он.

По словам Ляшко, Закарпатская область также выйдет из «красной» зоны «через день-два».

Кроме этого, заместитель главы Минздрава отметил, что стабилизация ситуации на западе страны свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход к показателям «желтого» уровня длятся три-четыре недели.