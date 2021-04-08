Головний санлікар Ляшко розповів про стабілізацію ситуації на заході України і коли Прикарпаття перейде в «жовту» зону карантину

Івано-Франківська область, ймовірно, 9 квітня перейде з «червоної» зони карантину в «жовту».
Про це заявив заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі «Україна 24».
«Івано-Франківська область, найімовірніше, завтра буде виведена з «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Вони досягли показників, які дозволяють перевести її в «жовтий» рівень епіднебезпеки», — розповів він.
За словами Ляшка, Закарпатська область також вийде з «червоної» зони «за день-два».
Окрім цього, заступник глави МОЗ зазначив, що стабілізація ситуації на заході країни свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності й вихід до показників «жовтого» рівня тривають три-чотири тижні.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. У «червоній» зоні зараз Київ і 10 областей — у регіонах діє локдаун.
- З 5 квітня і попередньо до 16 квітня в Києві діють нові правила посиленого карантину. На цей час громадським транспортом (зокрема й метро) скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. Крім того, закрилися школи та дитячі садки. Влада Києва рекомендувала керівникам установ і підприємств перевести співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки.
- Глава МОЗ Степанов 6 квітня заявив, що питання введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.