Прикарпаття та Закарпаття офіційно покинули «червону» карантинну зону і стали «жовтими»

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні. Івано-Франківська область з 10 квітня офіційно перейшла з «червоної» до «жовтої» зони.
Про це йдеться у даних МОЗ.
Окрім Івано-Франківської, у «жовтій» карантинній зоні також перебуває і Херсонська. Всі інші регіони — у «червоній» або «помаранчевій».
Згодом міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення перенести до «жовтої» зони і Закарпатську область.
«За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 11 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», — повідомив він.
- Прикарпаття та Закарпаття першими потрапили до «червоної» зони після введення в лютому адаптивного карантину. Ситуація з поширенням коронавірусу там була критична, а ліжок у лікарнях не вистачало. В Івано-Франківську навіть розгорнули тимчасовий госпіталь для заражених коронавірусом.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. 9 квітня Міністерство охорони здоровʼя всьоме від початку пандемії затвердило зміни у протокол лікування коронавірусу.
- В Україні тим часом збільшується добовий приріст нових хворих. Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341. Темпи вакцинації при цьому низькі.