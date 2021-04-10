Прикарпаття та Закарпаття офіційно покинули «червону» карантинну зону і стали «жовтими»

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні. Івано-Франківська область з 10 квітня офіційно перейшла з «червоної» до «жовтої» зони.

Про це йдеться у даних МОЗ.

Окрім Івано-Франківської, у «жовтій» карантинній зоні також перебуває і Херсонська. Всі інші регіони — у «червоній» або «помаранчевій».

Згодом міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення перенести до «жовтої» зони і Закарпатську область.

«За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 11 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», — повідомив він.