Міністр Степанов заявив про покращення ситуації з коронавірусом в Україні: Вийшли на пік третьої хвилі

Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. Ситуація із захворюваністю в країні почала стабілізовуватися.
Про це заявив міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов на брифінгу.
«Як ми і прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності третьої хвилі і зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми бачимо це по всіх регіонах», — наголосив міністр.
За його словами, зокрема, покращилася ситуація з госпіталізаціями. За минулий тиждень їхня кількість скоротилося на 2 тисячі порівняно з попереднім тижнем. Також зменшилася кількість викликів швидкої.
За минулу добу, 12 квітня, в Україні зареєстрували понад 11,5 тисячі нових випадків коронавірусу, а кількість госпіталізацій склала більше як 2,3 тисячі.
Зазначимо, рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341. Темпи вакцинації при цьому низькі.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що питання введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.
- Степанов прогнозує повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба зробити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних.