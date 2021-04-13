Міністр Степанов заявив про покращення ситуації з коронавірусом в Україні: Вийшли на пік третьої хвилі

Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. Ситуація із захворюваністю в країні почала стабілізовуватися.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов на брифінгу.

«Як ми і прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності третьої хвилі і зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми бачимо це по всіх регіонах», — наголосив міністр.

За його словами, зокрема, покращилася ситуація з госпіталізаціями. За минулий тиждень їхня кількість скоротилося на 2 тисячі порівняно з попереднім тижнем. Також зменшилася кількість викликів швидкої.