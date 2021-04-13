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Министр Степанов заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Украине: Вышли на пик третьей волны

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Министр Степанов заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Украине: Вышли на пик третьей волны

УНИАН

Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в стране начала стабилизироваться.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

«Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости третьей волны и сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы видим это по всем регионам», — отметил министр.

По его словам, в частности, улучшилась ситуация с госпитализациями. За прошедшую неделю их количество сократилось на 2 тысячи по сравнению с предыдущей неделей. Также уменьшилось количество вызовов скорой помощи.

За прошедшие сутки, 12 апреля, в Украине зарегистрировали более 11,5 тысячи новых случаев коронавируса, а количество госпитализаций составило более чем 2,3 тысячи.

Отметим, рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие.