Министр Степанов заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Украине: Вышли на пик третьей волны

Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в стране начала стабилизироваться.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

«Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости третьей волны и сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы видим это по всем регионам», — отметил министр.

По его словам, в частности, улучшилась ситуация с госпитализациями. За прошедшую неделю их количество сократилось на 2 тысячи по сравнению с предыдущей неделей. Также уменьшилось количество вызовов скорой помощи.