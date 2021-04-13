Министр Степанов заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Украине: Вышли на пик третьей волны

Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в стране начала стабилизироваться.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.
«Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости третьей волны и сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы видим это по всем регионам», — отметил министр.
По его словам, в частности, улучшилась ситуация с госпитализациями. За прошедшую неделю их количество сократилось на 2 тысячи по сравнению с предыдущей неделей. Также уменьшилось количество вызовов скорой помощи.
За прошедшие сутки, 12 апреля, в Украине зарегистрировали более 11,5 тысячи новых случаев коронавируса, а количество госпитализаций составило более чем 2,3 тысячи.
Отметим, рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.
- Степанов прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения вакцинироваться. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.