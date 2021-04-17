В Україні стартувала вакцинація правоохоронців дозами Sinovac і Pfizer. Щеплення отримають близько 800 тисяч осіб

В Україні почалася вакцинація від коронавірусу співробітників Міністерства внутрішніх справ (поліцейські, нацгвардійці, прикордонники, рятувальники). За планом щеплення отримають близько 800 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Співробітників МВС будуть вакцинувати препаратами CoronaVac від китайської Sinovac Biotech і Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Першими дози отримають працівники, які найбільше контактують з людьми: гарнізони аеропортів «Бориспіль» і «Київ» («Жуляни»), підрозділи Нацгвардії в зоні бойових дій на Донбасі, працівники громадської безпеки та підрозділи патрульної поліції.

Далі будуть вакцинувати Нацполіцію, ДСНС, Національну гвардію, Прикордонну службу, сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу та інших співробітників МВС.