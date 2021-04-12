В Україні почали вакцинацію від коронавірусу китайським препаратом CoronaVac

В Україні почалася вакцинація китайським препаратом CoronaVac виробництва компанії Sinovac.

Про це повідомляє в Telegram нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

«Завершився лабораторний контроль вакцини проти COVID-19 китайського виробництва Sinovac. Сьогодні розпочата вакцинація цим препаратом в областях і регіонах», — зазначила вона.

Василевська додала, що за планом цим препаратом провакцинують маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.