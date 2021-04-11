У Китаї вперше визнали недостатню ефективність своїх вакцин від коронавірусу

Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу визнав низьку ефективність китайських вакцин від коронавірусу. Розглядається питання комбінації окремих вакцин і використання західних вакцин, зроблених за технологією мРНК.

Про це пише Deutsche Welle.

«Препарати не дають дуже високого рівня захисту. Зараз офіційно розглядається питання, чи слід нам використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації», — заявив Фу.

Вакцина від Sinovac Biotech Ltd. під час клінічних випробувань в Бразилії показала ефективність на рівні 50,4%. Виробник стверджує, що вакцина у 80% випадків запобігає важкому перебігу хвороби. Вакцина від Sinopharm ефективна на 79,3%, а від CanSino — на 65%.

Використання іноземних вакцин в КНР поки не схвалено. При цьому Китай розподілив сотні мільйонів доз в інші країни і вів кампанію проти західних вакцин. У китайських ЗМІ і соцмережах велася підривна кампанія, щоб посіяти сумніви в ефективності та безпеці вакцин, які схвалені в Європі та США.

Зараз Фу заговорив про переваги технології мРНК (препарати від Pfizer і Moderna).

«Всі повинні враховувати ті переваги, які вакцини мРНК можуть принести для людства. Ми повинні уважно стежити за цим, а не ігнорувати тільки тому, що у нас вже є кілька типів вакцин», — сказав він.