В Китае впервые признали недостаточную эффективность своих вакцин от коронавируса

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу признал низкую эффективность китайских вакцин от коронавируса. Рассматривается вопрос комбинации отдельных вакцин и использования западных вакцин, сделанных по технологии мРНК.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Препараты не дают очень высокого уровня защиты. Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации», — заявил Фу.

Вакцина от Sinovac Biotech Ltd. в ходе клинических испытаний в Бразилии показала эффективность на уровне 50,4%. Производитель утверждает, что вакцина в 80% случаев предотвращает тяжелое течение болезни. Вакцина от Sinopharm эффективна на 79,3%, а от CanSino — на 65%.

Использование иностранных вакцин в КНР пока не одобрено. При этом Китай распределил сотни миллионов доз в другие страны и вел кампанию против западных вакцин. В китайских СМИ и соцсетях велась подрывная кампания, чтобы посеять сомнения в эффективности и безопасности вакцин, которые одобрены в Европе и США.

Сейчас же Фу заговорил о преимуществах технологии мРНК (препараты от Pfizer и Moderna).

«Все должны учитывать те преимущества, которые вакцины мРНК могут принести для человечества. Мы должны внимательно следить за этим, а не игнорировать только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин», — сказал он.