Глава Минздрава Степанов: Прививки китайской вакциной CoronaVac начнут делать после 10 апреля

«Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовыми документами, должна пройти лабораторный контроль. У лабораторного контроля есть определенные сроки. После 10 апреля он закончится — и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок», — сказал министр.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире канала «Украина 24».

Прививки китайской вакциной CoronaVac в Украине начнут делать после того, как препарат пройдет необходим лабораторный контроль. Прогнозируемо, это произойдет 10 апреля.

Отметим, что первая партия вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech прибыла в Украину 25 марта. Сейчас получили 215 тысяч доз из заказанных 1,915 млн доз препарата.

Степанов уточнил, что специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac эффективна на 83%.