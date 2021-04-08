Глава Минздрава Степанов: Прививки китайской вакциной CoronaVac начнут делать после 10 апреля

Прививки китайской вакциной CoronaVac в Украине начнут делать после того, как препарат пройдет необходим лабораторный контроль. Прогнозируемо, это произойдет 10 апреля.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире канала «Украина 24».
«Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовыми документами, должна пройти лабораторный контроль. У лабораторного контроля есть определенные сроки. После 10 апреля он закончится — и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок», — сказал министр.
Отметим, что первая партия вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech прибыла в Украину 25 марта. Сейчас получили 215 тысяч доз из заказанных 1,915 млн доз препарата.
Степанов уточнил, что специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac эффективна на 83%.
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности о Национальном плане вакцинации от коронавируса. Конечная цель — охватить прививками большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти 2 миллиона доз). Также были заключены контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается и поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.