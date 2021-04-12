В Украине начали вакцинацию от коронавируса китайским препаратом CoronaVac

Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается и поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.

На прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что прививки китайской вакциной CoronaVac в Украине начнут делать после того, как препарат пройдет необходимый лабораторный контроль. Планировалось, что это произойдет 10 апреля.

11 апреля глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу признал низкую эффективность китайских вакцин от коронавируса. Уже на следующий день он объяснил свои слова «недоразумением».