НАН Украины: Страна прошла пик смертности от коронавируса

По данным Национальной академии наук (НАН), Украина прошла пик летальных исходов от коронавируса.

Об этом говорится в новом обзоре НАН.

«Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19», — заявили в НАН.

В начале апреля наблюдался рекорд — 7 апреля зарегистрировали 481 смерть. Теперь же показатель опустился до 430, а в выходные — ниже 200.

В НАН также отмечают стабильное суточное уменьшение количества новых больных. За прошлую неделю (с 21 по 27 апреля) показатель упал на 14%.