НАН Украины: Страна прошла пик смертности от коронавируса

По данным Национальной академии наук (НАН), Украина прошла пик летальных исходов от коронавируса.
Об этом говорится в новом обзоре НАН.
«Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19», — заявили в НАН.
В начале апреля наблюдался рекорд — 7 апреля зарегистрировали 481 смерть. Теперь же показатель опустился до 430, а в выходные — ниже 200.
В НАН также отмечают стабильное суточное уменьшение количества новых больных. За прошлую неделю (с 21 по 27 апреля) показатель упал на 14%.
- 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов объявил о спаде уровня заболеваемости и постепенном выходе Украины из третьей волны коронавируса.
- На этой неделе (вероятно) из «красной» зоны выйдут Киевская, Запорожская и Полтавская области, а также Киев.