Минздрав: Киев в ближайшее время выведут из «красной» зоны карантина

Власти уже в ближайшее время планируют перевести Киев с «красной» в «желтую» зону карантина, что позволит снять ряд карантинных ограничений.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что Киев по всем показателям продемонстрировал улучшение ситуации с коронавирусом. Министерство здравоохранения уже сделало представление на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести столицу из локдауна.

Глава Минздрава отметил, что уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и Киеве — еще месяц назад ситуация там была «крайне тяжелой». Министр напомнил, что сейчас в «красной» зоне, кроме Киева, находятся еще 10 регионов.

Мэр Киева Виталий Кличко позже тоже подтвердил, что в столице не исключают ослабления карантина, если «ситуация с распространением коронавируса не будет ухудшаться». Заседание комиссии, на котором планируют принимать решение, состоится в среду, 28 апреля.

Напомним, усиленный карантин в Киеве ввели 20 марта и изначально планировалось, что он будет действовать до 9 апреля. Но впоследствии его решили продлить до 30 апреля, введя еще ряд ограничений. В частности, общественным транспортом воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. Также на время локдауна закрыли школы и детские сады. Не работают ТРЦ, а заведениям общественного питания позволили работу только навынос.