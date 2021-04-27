Минздрав: Киев в ближайшее время выведут из «красной» зоны карантина

Власти уже в ближайшее время планируют перевести Киев с «красной» в «желтую» зону карантина, что позволит снять ряд карантинных ограничений.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что Киев по всем показателям продемонстрировал улучшение ситуации с коронавирусом. Министерство здравоохранения уже сделало представление на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести столицу из локдауна.
Глава Минздрава отметил, что уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и Киеве — еще месяц назад ситуация там была «крайне тяжелой». Министр напомнил, что сейчас в «красной» зоне, кроме Киева, находятся еще 10 регионов.
Мэр Киева Виталий Кличко позже тоже подтвердил, что в столице не исключают ослабления карантина, если «ситуация с распространением коронавируса не будет ухудшаться». Заседание комиссии, на котором планируют принимать решение, состоится в среду, 28 апреля.
Напомним, усиленный карантин в Киеве ввели 20 марта и изначально планировалось, что он будет действовать до 9 апреля. Но впоследствии его решили продлить до 30 апреля, введя еще ряд ограничений. В частности, общественным транспортом воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. Также на время локдауна закрыли школы и детские сады. Не работают ТРЦ, а заведениям общественного питания позволили работу только навынос.
- Адаптивный карантин в Украине продлили до 30 июня. Главный санврач страны Виктор Ляшко 23 апреля сообщил, что из «красной» зоны на неделе выйдут Киевская, Запорожская и Полтавская области, а также Киев.
- Правительство решило не менять правила карантина на время Пасхи и майских праздников. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.